Erriyon Knighton: l’erede di Usain Bolt

La straordinaria stagione del 17enne velocista statunitense

Erriyon Knighton è stato inserito da World Athletics nell’elenco dei 5 migliori atleti emergenti del 2021, il cui migliore verrà proclamato domani nel corso degli Awards annuali e, anche se non crediamo che alla fine non riceverà l’ambito riconoscimento che dovrebbe finire sulle spalle del fenomenale ostacolista francese Sasha Zhoya, possiamo certamente affermare che sia già diventato lo sprinter più veloce al mondo di sempre a livello juniores under 20, sui 200 metri, con la straordinaria particolarità di avere solo 17 anni e quindi di rientrare ancora nella categoria allievi.

Nell’arco di una stagione straordinaria il teenager statunitense ha demolito più volte il record personale portandolo da 20”33 a 19”84 e si è classificato al quarto posto nella finale olimpica dei 200 metri, arrivando a 19 centesimi di secondo dalla medaglia di bronzo.