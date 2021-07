Elaine Thompson Herah batte il primato del meeting a Lignano

Grande prestazione della giamaicana campionessa olimpica

La campionessa olimpica dei 100 e dei 200 metri Elaine Thompson Herah ha vinto i 100 metri femminili al Meeting Sport e Solidarietà allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per la terza volta in carriera, battendo il primato dell’evento con 11”03 e vento contrario di -1.2 m/s. La fuoriclasse già deteneva dal 2015 il record della manifestazione con 11”11 in coabitazione con Shelly Ann Fraser Pryce, che si impose sulla pista del Teghil con lo stesso tempo nell’edizione del 2011. Thompson Herah è una vera beniamina a Lignano Sabbiadoro, dove si allena durante i mesi estivi. In passato ha fatto da testimonial solidale per le gare degli atleti con disabilità. Dopo la gara Elaine si è concessa ai giovani fans locali firmando autografi e scattando selfie. Thompson Herah è appena sbarcata nella località balneare friulana una settimana dopo essersi qualificata per la seconda Olimpiade della sua carriera grazie a due terzi posti sui 100 metri in 10”84 e sui 200 metri in 22”02.