Doppietta etiope di Lemma e Degefa a Valencia

La maratona della ciudad del running si conferma velocissima

© sprintnews Sisay Lemma e Workenesh Degefa hanno conquistato la vittoria alla Maratona Trinidad Alfonso di Valencia sul velocissimo percorso della bellissima città spagnola in una mattinata di sole, con il primo che ha migliorato il primato del percorso con 2h01’48 salendo al quarto posto delle liste mondiali di sempre alle spalle di Kelvin Kiptum (2h00’35”), Eliud Kipchoge (2h01’09”) e Kenenisa Bekele (2h01’41”).

Workenesh Degefa ha completato la doppietta etiope vincendo la gara femminile in 2h15’51 davanti alle connazionali Almaz Ayana (2h16’22) e Hiwot Gebrekidan (2h17’31).

Valencia si è confermata la città del running producendo prestazioni super e una quantità impressionante di risultati con il record del percorso stabilito da Kiptum nel 2022, di 2h01’53, stato battuto per cinque secondi da Lemma che ha demolito il suo record personale di 2h03’36” del 2019. L’etiope ha conquistato il suo secondo successo in carriera in una gara World Athletics Platinum dopo il trionfo a Londra nel 2021 in 2h04’01.

Nella sua carriera, iniziato in Italia con la vittoria alla Maratona di Carpi nel 2011 a soli 21 anni, Lemma vanta anche due trionfi a Vienna (2h07’31”), a Francoforte nel 2015 in 2h06’26” e tre terzi posti a Berlino nel 2021 con il record personale di 2h03’36”, a Tokyo (2h04’51”) e a Londra (2h05’45”) nel 2020.

Vanta cinque tempi sotto le 2h05’ su 25 maratone disputate in carriera mentre, dopo la vittoria a Londra nel 2021 si era piazzato settimo in 2h07’26 nel 2022 e secondo a Praga nel 2023 in 2h06’26.

Le dichiarazioni di Lemma: “E’ davvero incredibile aver vinto con un tempo così veloce. Sono felice di aver battuto il record del percorso. Mi sento al settimo cielo”.