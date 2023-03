Domenica la Maratona di Roma: la 42km più affascinante al mondo

Non è la più prestigiosa né la più veloce, di certo la più scenografica

Non è la maratona più prestigiosa del mondo, ma è indubbiamente la più bella da un punto di vista storico e architettonico per cui, gareggiare nella 42,195 km che si svolgerà domenica prossima 19 marzo nella città eterna di Roma, sarà certamente per tutti i partecipanti un’emozione unica.

La partenza, prevista per le 8.00, sarà contraddistinta dall’incanto dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo, che vedranno anche l’arrivo alla fine del percorso che toccherà tutti i punti più affascinanti della capitale con la presenza di vari top atleti tra cui tre italiani a partire da Neka Crippa, fratello di Yeman, che torna a cimentarsi su tale classica distanza dopo un’unica esperienza datata 2016, a Verbania, e chiusa con il tempo di 2h21’17.

Da allora, certamente, la carriera del trentino ha avuto un buona crescita e la gara di domenica sarà molto interessante per misurare le sue potenzialità dopo i recenti sesti posti nella mezza maratona di Siviglia in gennaio con 1h02’38, e in quella di Napoli a febbraio con 1h03’00