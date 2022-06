Domani iniziano i Giochi del Mediterraneo di atletica

SPRINTNEWS

Grande attesa per il triplista Dallavalle in eccellente condizione di forma

La squadra azzurra di atletica per i tradizionali Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno quest’anno in Algeria a Orano, è arrivata ieri nella località africana dove, da giovedì a domenica, saranno in gara nella 19esima edizione della manifestazione riservata a tutte le Nazioni che si affacciano sul mare situato tra Europa, Nordafrica e Asia occidentale. La notizia principale di ieri ha riguardato la defezione di due dei 71 atleti convocati, vale a dire la triplista e lunghista Ottavia Cestonaro che ha dovuto rinunciare a causa della positività al Covid, da lei stessa annunciata sui suoi canali social, e il vice campione italiano dei 100 metri, Chituru Ali, fermato da una distrazione di primo grado all’adduttore che, peraltro, dovrebbe impedirgli anche la partecipazione ai Mondiali di Eugene per cui, dagli ultimissimi aggiornamenti del ranking di World Athletics, risulterebbe qualificato per la gara individuale dei 100 metri.

Domani, per cominciare, sarà in pedana però la punta di diamante di tutta la spedizione, e certamente una delle principali anche della successiva per i mondiali in Oregon, lo specialista del salto triplo Andrea Dallavalle, vincitore agli Assoluti di Rieti con la misura di 17,28 che lo colloca al quinto posto delle liste mondiali dell’anno, atleta che aveva anche dato una grande dimostrazione di forma saltando 17,25 con rincorsa ridotta, nella prima gara della stagione disputata al meeting di Grosseto. Per il piacentino nono alle Olimpiadi di Tokyo, nella gara che inizierà alle ore 19.20 italiane, sarà quindi il terzo test prima dell’appuntamento iridato e sarà affiancato da un altro azzurro presente ai giochi giapponesi, Tobia Bocchi, reduce dal 16,86 dello stadio Raul Guidobaldi di Rieti, e anche lui in procinto di partire per gli States per l’avventura mondiale.