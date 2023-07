Da venerdì i campionati italiani assoluti a Molfetta

SPRINTNEWS

La presentazione delle sfide femminili

Sarà quella che si svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 luglio l’edizione numero 113 dei campionati italiani assoluti di atletica, la prima storica volta che si svolgeranno in Puglia, a Molfetta in provincia di Bari, nell’impianto la cui pista è stata da poco rifatta con l’inaugurazione del settembre del 2019, ma anche davanti a tribune nuove create apposta per l’occasione e che garantiranno circa 3.000 posti a sedere. Il Presidente di FIDAL Puglia ed anche responsabile della macchina organizzativa dell’evento, l’ex maratoneta Giacomo Leone, può essere ben orgoglioso di essere finalmente riuscito a portare nella sua terra questo evento che avrebbe già dovuto esserci nel 2020, ma poi le problematiche legate all’esplosione della pandemia mondiale hanno di fatto rimandato la realizzazione di tale importante traguardo, che finalmente è stato raggiunto a pieno merito, anche grazie all’estrema collaborazione fornita da tutta la giunta comunale della bellissima città pugliese affacciata sul mare Adriatico.

Sarà un’edizione ricchissima di grandi protagonisti con pochissime assenze tra i big dell’atletica italiana e, iniziando dalle sfide al femminile, non mancherà l’icona del mezzofondo Nadia Battocletti, reduce dalla fantastica impresa di Londra in Diamond League, dove ha riscritto la storia italiana dei 5000 metri con un favoloso record nazionale di 14’41″30, mandando in archivio dopo 27 anni il primato di Roberta Brunet. Per la ventitreenne atleta trentina, che onorerà sabato gli Assoluti per arricchire la sua collezione di 30 maglie tricolori in carriera raggiunte in marzo alla Festa del Cross di Gubbio, sarà una gara dai ritmi certamente meno intensi di Londra, dove l’unica avversaria che potrà cercare di starle attaccata sarà Ludovica Cavalli, quest’anno capace di correre in un buon 15’08″96, e che disputerà anche i 1500 metri. Al via, tra le altre, Valentina Gemetto, Rebecca Lonedo, la tricolore in carica Micol Majori e l’argento europeo under 23 dei 10.000 Sara Nestola.