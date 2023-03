Crippa e Yaremchuk a caccia del record nella maratona di Milano

Mancano 4 giorni al più importante appuntamento italiano di corsa su strada della primavera, rappresentato dalla Milano Marathon che si disputerà domenica prossima 2 aprile dalle ore 9 con le solite aspettative in merito ai riscontri cronometrici in quanto, il suo percorso cittadino che partirà e arriverà in Corso Venezia, si presta particolarmente alla realizzazione di tempi di notevole spessore. L’unica incognita rimangono sempre le condizioni de meteo ma, le previsioni ad oggi sembrano scongiurare assolutamente la possibilità di pioggia o freddo inusuale non impossibile peraltro a inizio aprile, per cui i circa 9/10 gradi che dovrebbero esserci alla partenza, con cielo pur leggermente nuvoloso, potrebbero essere perfetti per confermare la 42,195 km del capoluogo meneghino quale la più veloce in Italia, come testimoniato anche l’anno scorso dalle vittorie dei keniani Titus Kipruto tra gli uomini in 2h05’05, e di Vivian Kiplagat tra le donne in 2h20’18, e ancor meglio nel 2021 con i record all-comers di 2h02’57 dell’altro keniano Titus Ekiru nella gara maschile, e di 2h19’35 dell’etiope Hiwot Gebrekidan in quella femminile.