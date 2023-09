Coleman vola sui 100 metri di Xiamen in 9″83

Tutto l'approfondimento sul meeting cinese della Diamond League

La Wanda Diamond League é tornata dopo quattro anni in Cina nel modernissimo Egret Stadium della città di Xiamen, situata di fronte all’isola di Taiwan, che ha ospitato la tredicesima tappa del principale circuito internazionale con tanti medagliati e finalisti dei Mondiali di Budapest, in un impianto dotato addirittura di dieci corsie sul rettilineo che è anche polifunzionale, in quanto in pochi giorni può essere convertito da stadio per il calcio a impianto per l’atletica.

Il campione del mondo della staffetta 4×100 nonché medaglia d’oro individuale a Doha 2019, Christian Coleman, ha eguagliato la migliore prestazione mondiale dell’anno di Noah Lyles fermando il cronometro in un eccellente 9”83 sui 100 metri maschili, mentre il giamaicano Kishane Thompson ha migliorato il record personale di sei centesimi di secondo con 9”85.