Chepkoech vittoriosa nei 3000 siepi agli All-African Games

Grande sfida ad Accra tra la primatista del mondo e la campionessa olimpica della disciplina

La primatista mondiale Beatrice Chepkoech ha vinto i 3000 siepi femminili stabilendo la migliore prestazione mondiale dell'anno con 9'15"61, nella terza giornata degli All-African Games di Accra in Ghana, mentre la campionessa olimpica Peruth Chemutai si è aggiudicata la medaglia d'argento in 9'16"07 davanti all'etiope Lomi Mulela terza in 9'26"63.

L’etiope Samuel Firewu, argento ai mondiali under 20 di Cali 2022, ha vinto enlla stassa disciplina al maschile in 8’24”30 davanti al campione del mondo under 20 di Nairobi 2021 Amos Serem secondo con 8’25”77, mentre terzo è stato il vincitore della finale della Diamond League di Eugene, Simon Kirop in 8’26”19.

Un’altra grandissima atleta quale la primatista mondiale femminile dei 100 ostacoli, la nigerina Tobi Amusan, ha vinto la finale della sua gara in 12”89 con vento contrario di -2.1 m/s e ha poi contribuito alla vittoria della sua nazionale nella staffetta 4×100 vinta in 43”05.

La campionessa mondiale degli 800 metri femminili, la keniana Mary Moraa, ha vinto i 400 metri femminili stabilendo la migliore prestazione dell’anno all’aperto con 50”57 davanti alla nigeriana Esther Joseph seconda in 51”61 e a Sita Sibiri terza con 51”74 e la soddisfazione del nuovo record nazionale del Burkina Faso.

L’etiope Nibret Melak ha vinto i 10000 metri 29’45”37 davanti al connazionale Gemechu Dida secondo in 29’45”80 e al keniano Kiptum Evans terzo in 29’47″61, in una gara evidentemente molto tattica dove peraltro il ghanese William Amponsah piazzato al quinto posto in 29’50”99 ha realizzato il record nazionale.

La Nigeria ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 maschile con 38”41 battendo il Ghana al secondo posto con 38”43 e la Liberia terza con 38”73.