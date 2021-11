Chaunte Lowe punta in alto per la prevenzione dei tumori al seno

La grande saltatrice statunitense ha sconfitto la malattia e lotta perché la sua esperienza sia di monito per tutte le donne

Chaunte Lowe è la primatista statunitense del salto in alto femminile con la misura di 2,05 saltata nel 2010 e può, a tutti gli effetti, essere considerata una delle più grandi specialiste di tutti i tempi con un primato che è solo a quattro centimetri dall’imbattibile record del mondo, datato 1987, della bulgara Stefka Georgieva Kostadinova.

Chaunte, che ha compiuto 37 anni lo scorso 12 gennaio, ha partecipato a quattro Olimpiadi, vinto un bronzo a cinque cerchi, un argento a un mondiale all’aperto e un oro ad uno indoor e, pur essendo un’atleta agonista da oltre 20 anni, ha avuto modo nel corso della sua brillante carriera anche di mettere alla luce tre figli.

La storia di una grande campionessa che non ha rinunciato alla gioia più grande per una donna, quale è certamente la maternità, per il suo sport ma poi, da esso, ha trovato uno degli stimoli più grandi per combattere la battaglia peggiore che ha dovuto affrontare, due anni fa nel 2019, quando le è stato diagnosticato a giugno una forma aggressiva di carcinoma mammario, che ha poi richiesto una doppia mastectomia e cinque mesi di estenuanti sedute di chemioterapia.

Ogni suo titolo dunque, e sono stati tanti a parte le grandi prestazioni a livello internazionale, tra cui l’essere stata ben 12 volte campionessa degli Stati Uniti, lascia il campo all’enorme significato che riveste la sua malattia per la determinazione con cui l’ha affrontata.