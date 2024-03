Cambio di tecnico per Samuele Ceccarelli

Il campione europeo dei 60 indoor ora allenato da Checcucci

La notizia era nell’aria da ieri, da quando è apparso sulla pagina facebook di Marco Del Medico, ormai ex tecnico di Samuele Ceccarelli, un post abbastanza eloquente che lasciava ben capire cosa stesse succedendo, in maniera per lui anche inaspettata, ma siccome ci piace parlare sempre sulle notizie ufficiali riportiamo adesso la notizia di oggi, che il campione europeo indoor dei 60 metri ha interrotto la sua collaborazione con il tecnico che l’ha lanciato, ed ora sarà seguito a Firenze dall’ex velocista Maurizio Checcucci, ben noto per essere stato l’ultimo frazionista di quella fantastica staffetta 4×100 che a Barcellona 2010 conquistò l’argento agli Europei, peraltro superato solo negli ultimi metri dal francese Jimmy Vicaut.

Come sempre in questi casi ci limitiamo a riportare la nota ufficiale diramata dallo staff del velocista: “Samuele e Maurizio lavoreranno a stretto contatto presso l’impianto indoor e outdoor Luigi Ridolfi di Firenze, gestito dall’Atletica Firenze Marathon, società civile di appartenenza di entrambi. Questa collaborazione promette di elevare ulteriormente le prestazioni di Ceccarelli e di contribuire al successo dell’atletica leggera italiana”.