Bayisa stella della Maratona di Firenze

Domenica 27 novembre un'altra importante gara in una città d'arte italiana

Nel contesto delle grandi maratone autunnali nelle più belle città d’arte italiane non può non avere un posto di rilievo anche quella di Firenze, che si disputerà domenica 27 novembre per la sua edizione numero 38, festeggiata anche dal ritorno a grandi numeri di partecipazione collettiva con la presenza di circa 7500 atleti, 3000 in più rispetto a quelli dell’anno scorso in un momento ancora incerto a causa del perdurare della pandemia mondiale.

Il grande sforzo del comitato organizzatore, presieduto da Giancarlo Romiti, in collaborazione con le varie Amministrazioni coinvolte e con il Comune di Firenze, ha permesso di allestire un evento di alto prestigio che, anche grazie al contributo di oltre 2500 volontari, darà un’ulteriore spinta alla ripresa del movimento turistico dopo anni difficili a causa del coronavirus.