Battocletti ottima sesta nel Cross di Atapuerca

Eccellente rientro della mezzofondista azzurra dopo la mononucleosi

Grande ritorno in gara di Nadia Battocletti, 22enne icona del mezzofondo azzurro femminile, che nel Cross Internacional de Atapuerca in Spagna valida quale prova Gold del World Athletics Cross Country Tour, ottiene un eccellente sesto posto sui 7810 metri del percorso con il creno finale di 26’17.

Per Nadia la competizione rivestiva un significato molto particolare in quanto doveva servire per testare la condizione dopo un periodo complicato, al ritorno dagli Europei di Monaco di Baviera, in cui era stata colpita da una forma di mononucleosi che l’aveva tenuta ferma per oltre un mese e mezzo.