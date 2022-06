Al via i campionati italiani promesse

La manifestazione dedicata agli atleti sotto i 23 anni

Ancora atletica di alto livello, oggi e domani, presso il Firenze Marathon Stadium, dove già una settimana fa si è svolto il Challenge per qualificare i primi cinque classificati ai Campionati Nazionali Assoluti di Rieti, con lo svolgimento dei Campionati Italiani Promesse, l’evento tricolore dedicato a tutti gli atleti che non abbiano superato i 23 anni di età, in pratica quelli nati nel 2000, 2001 e 2002. © sprintnews

Sino all’anno scorso tale manifestazione era inserita nell’ambito di un unico evento in cui si svolgeva anche la massima competizione nazionale riservata agli juniores, gli atleti di 18 e 19 anni ma, dal 2022 la FIDAL ha introdotto la novità di separare i due campionati e, infatti, i titoli per gli atleti nati nel 2003/2004 saranno assegnati a Rieti dall’8 al 10 luglio.

La categoria under 23, l’anno scorso, ha regalato all’Italia ben 6 medaglie d’oro nel corso dei Campionati Europei disputati a Tallinn in Estonia e, nel 2022, avrà il suo maggior appuntamento internazionale proprio in Italia, in occasione dei Campionati del Mediterraneo promesse che si svolgeranno a Pescara il 10 e l’11 settembre.

Ovviamente tutto è però possibile, e qualsiasi atleta di questa età potrebbe anche ottenere il minimo per la partecipazione ad una delle due più importanti manifestazioni dell’anno, i Mondiali di Eugene o, in alternativa, gli Europei di Monaco di Baviera.

Vediamo nel dettaglio quali saranno, sulla base delle iscrizioni, le gare di maggior interesse a cominciare dai 100 metri uomini dove, il più atteso atleta di tutta la manifestazione, sarà il siracusano Matteo Melluzzo, ancora 19enne in quanto compirà 20 anni il 29 luglio, che dopo aver conquistato lo scorso anno una medaglia di bronzo agli Europei under 20 di Tallinn nei 100 e nella 4×100, è già anche entrato nel giro dei raduni azzurri con la staffetta veloce medaglia d’oro olimpica.

Per lui, che vanta un personale di 10″25 del 2021 e un miglior crono di 10″33 ottenuto quest’anno, l’unica insidia potrebbe essere costituita dal ventunenne trentino Lorenzo Ianes che, dopo un paio di stagioni che ne hanno frenato la crescita agonistica, ha stabilito recentemente il personale sulla distanza con 10″37, mentre l’altro atleta più accreditato potrebbe essere Lorenzo Paissan, già campione europeo under 20 sui 100, che però, quest’anno ha corso in 10″48.