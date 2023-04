A Formia e Tirrenia i raduni con tutti i migliori under 20 nazionali

Mattia Furlani superstar del gruppo

Inizierà domani, per concludersi sabato 8 aprile, il tradizionale grande raduno primaverile delle squadre giovanili azzurre, che si svolgerà nelle due distinte sedi dei centri di preparazione olimpica siti a Formia e a Tirrenia.

Saranno 134 i giovanissimi under 20, nati nel 2004, 2005, 2006 e 2007, che si ritroveranno per cominciare a vivere l’atmosfera collegiale di squadra nell’ottica della preparazione per gli appuntamenti internazionali dell’anno, in particolare gli Europei under 20 di Gerusalemme in Israele dal 7 al 10 agosto, e il Festival olimpico della gioventù europea di Maribor in Slovenia dal 25 al 29 luglio, riservato alla categoria under 18.

Tra i presenti spicca, su tutti, il nuovo grande talento dell’atletica italiana, Mattia Furlani, due volte campione europeo under 18 proprio a Gerusalemme l’anno, sia nel salto in alto che nel lungo, ormai definitivamente concentrato su quest’ultima specialità con cui ha anche già debuttato in maglia azzurra assoluta ai recenti Euroindoor di Istanbul.