Zverev: "Voglio Sinner in finale a Roma, sarà la mia rivincita"

"Ah, l'Italia: mi piace tutto. Roma è l'Europa. L'architettura, la storia, le bellezze naturali. Poi, la passione del pubblico: per il tennis, e per lo sport in generale. Sono stato il più giovane tennista di questo secolo, dopo Nadal, a vincere gli Internazionali, ce l'ho fatta di nuovo l'anno passato. Resto concentrato soprattutto sul Roland Garros, ma Roma è uno dei miei obiettivi della stagione". Così in un'intervista a La Repubblica il tennista tedesco Alexander Zverev, che medita la rivincita dopo il ko di Melbourne nello Slam contro Jannik Sinner. L'italiano tornerà in pista proprio a Roma dopo i 3 mesi di squalifica accordati con la Wada dopo il caso Clostebol: "Ci sarà Jannik, esatto. Se lo affronterò, sarà naturalmente in finale. E vediamo cosa accade, questa volta. Sarà molto interessante", aggiunge Zverev.