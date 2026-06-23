Wta Eastbourne: Paolini subito eliminata da Tatjana Maria

23 Giu 2026 - 14:01
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Le quattro settimane di assenza dai campi necessarie per recuperare l'infortunio al piede destro rimediato a Parigi si sono viste tutte. E Jasmine Paolini è uscita subito di scena nel "Lexus Eastbourne Open" (WTA 250 - 499.000 dollari di montepremi) che si sta disputando sull'erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento -insieme a Bad Homburg - per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. La 30enne di Bagni di Lucca, n.14 del ranking e prima favorita del seeding, è stata sconfitta per 6-4, 6-3, in un'ora e mezza esatta di partita, dalla tedesca Tatjana Maria, n.112 WTA. 

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