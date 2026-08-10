Tennis, Darderi verso i quarti a Montreal: "Sono migliorato tanto sul duro"

"Penso di essere migliorato molto sul cemento, quindi sono davvero felice di questo". Nessun giocatore ha raggiunto più quarti di finale nel 2026 di Luciano Darderi. Al National Bank Open di Montreal, l'azzurro giocherà il suo decimo nel circuito maggiore. Alle sue spalle in questa classifica ci sono Alexander Zverev e Ben Shelton (9), Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner (8) Quello in Québec sarà il secondo quarto di finale in un Masters 1000 per Darderi, il primo sul duro, dopo aver centrato la semifinale agli Internazionali BNL d'Italia quest'anno. Nella notte italiana giocherà contro Brandon Nakashima, decimo statunitense in attività ad aver raggiunto almeno un quarto di finale nei Masters 1000, che proprio oggi compie 25 anni e si regala il quarto di finale più prestigioso della sua carriera. "Ho giocato molto bene anche a inizio anno, sono arrivato agli ottavi di finale all'Australian Open contro Jannik. Mi sento bene, alla grande. Penso di giocare sempre meglio a ogni partita" ha spiegato, dopo aver sconfitto negli ottavi Nuno Borges in rimonta, con il punteggio di 46 63 75. A Montreal Darderi dà l'impressione di divertirsi e di trascinare il pubblico. "È bello giocare qui. Mi fa stare bene - ha detto - Penso che ci siano molte persone italiane. Io ero concentrato sul gioco, ma oggi il pubblico mi ha aiutato. Ho cercato di giocare insieme a loro".