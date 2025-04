Wta Bogotà, malore in campo per Francesca Jones, costretta al ritiro

Attimi di paura per la tennista britannica Francesca Jones che ha accusato un malore durante il match con l'argentina Julia Riera nel torneo Wta 250 Colsanitas Cup di Bogotà. Nel corso del terzo set - scrive il Guardian - la 24enne ha iniziato a barcollare dopo un servizio dell'avversaria al quale non era riuscita a rispondere. Poi si è accasciata a terra, portando all'immediato intervento dei soccorsi che l'hanno trasportata fuori con la sedia a rotelle. Jones ha, in seguito, rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che evidentemente il suo cuore aveva "lavorato un po' troppo". L'organizzazione del torneo ha poi riferito su X: "A causa di un problema fisico, Francesca Jones si è ritirata dal suo incontro contro Julia Riera" quando il risultato era di "6-2, 5-7, 5-3 in favore dell'argentina. Auguriamo alla tennista britannica una pronta guarigione".