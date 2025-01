Wrestling, evento il 15 febbraio a Napoli con Eric Young

Il grande wrestling torna a Napoli: sabato 15 febbraio alle 17.30 in villa Bruno, San Giorgio a Cremano, si terrà lo spettacolo "I Miti del Wrestling: Wild and Young", in cui lotterà l`ex due volte campione mondiale Eric Young, per la prima volta in Italia. Young, conosciuto anche come "the World Class Maniac" nella sua carriera mondiale ha lottato in WWE, TNA ed in altre importanti compagnie mondiali, dove ha sempre fatto incetta di titoli. Lo show vedrà esibirsi anche il talento inglese Levi Muir, il wrestler statunitense Joe Ocasio, il campione dell`Unione Europea Flavio Augusto, che difenderà la sua cintura, ma anche i migliori lottatori italiani, come Fabio Ferrari e Karim Brigante. Nella card anche un match femminile tra Miss Monica, già vista in WWE, e l`astro nascente Camilla, conosciuta anche come "la bambola assassina". E` prevista anche una battle royal, un match con più lottatori in un uno contro uno alla fine del quale prevarrà un solo vincitore.