Windsurf, ad Arzachena gli Europei iQFoil Youth & Junior

Saranno oltre 400 i giovani atleti, provenienti da tutta Europa, a darsi battaglia nel Golfo di Arzachena negli iQFoil Youth & Junior European Championships, il più importante appuntamento giovanile europeo della nuova disciplina olimpica del windsurf, in programma dal 18 al 25 ottobre nelle acque del Nord della Sardegna, presentati ufficialmente presso lo Spazio Nexus di Arzachena. L'evento, organizzato dal Club Nautico Arzachena con il patrocinio del Comune e il supporto della Federazione Italiana Vela, vedrà quindi la partecipazione degli atleti nelle categorie Youth (under 19) e Junior (under 17). Un appuntamento che vedrà sfidarsi gli atleti nella nuova disciplina olimpica del windsurf, entrata ufficialmente nel programma dei Giochi a Parigi 2024. Evoluzione del windsurf tradizionale, questa specialità prevede l'utilizzo dei foil, ali idrodinamiche che sollevano la tavola dall'acqua permettendo di planare anche con venti leggeri e raggiungere velocità elevate. L'Italia si presenterà all'appuntamento con ottime credenziali, grazie ai risultati recenti raggiunti da giovani atleti come Federico Pilloni, campione mondiale Youth 2024, e alla scia del successo di Marta Maggetti, oro olimpico a Parigi 2024 e già campionessa mondiale nel 2022.