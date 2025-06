Wimbledon: forfait di Nick Kyrgios

Nick Kyrgios non sarà presente all'edizione 2025 del torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato su Instagram lo stesso tennista australiano: "Volevo solo darvi un rapido aggiornamento: ho avuto un piccolo contrattempo nel mio recupero e purtroppo non potrò tornare per la stagione sull'erba quest'anno. So quanto aspettavate con ansia di vedermi là fuori, e mi dispiace sinceramente deludervi. Questo è solo un piccolo intoppo, però, e sto già lavorando sodo per tornare più forte che mai. Grazie per tutto il vostro continuo supporto: significa tutto per me. A presto".