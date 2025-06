Ciclismo: anche tre world team all'86mo Giro dell'Appennino

Tre World Team (XDS Astana, UAE Team Emirates e InterMarché Wanty), 19 squadre in totale e quasi duecento corridori. Svelato nella sala Blu dell'Acquario di Genova l'86° Giro dell'Appennino. La gara si disputerà il 24 giugno con partenza da Novi Ligure dopo il ritrovo ad Arquata Scrivia e arrivo nella centralissima via XX Settembre a Genova dopo 203,1 chilometri che comprenderanno anche 5 gran premi della montagna con il passo della Castagnola, il passo dei Giovi, Crocetta d'Orero, Pietralavezzara e, in ultimo a 23 km dal traguardo, la salita alla Madonna della Guardia. "E' un percorso che piace tantissimo ai corridori e piace ai genovesi come dimostrano le tante persone lungo le strade-ha sottolineato Silvano Parodi, il presidente dell'U.s. Pontedecimo organizzatrice della gara-. Con l'arrivo a Genova poi diventa ancora più interessante il finale perché poco prima c'è la salita alla Guardia e dunque aumentano le possibilità di una fuga in solitaria". La novità di questa edizione sarà il primo giro dell'Appennino femminile che anticiperà la gara maschile con arrivo sempre in Via XX Settembre. "Una bellissima iniziativa quella del primo Giro dell'Appennino in rosa dedicato alle donne. Sarà un momento molto bello, che anche io, come assessore alle pari opportunità, ho voluto fortemente sostenere-ha spiegato Simona Ferro, ass. regionale allo sport e pari opportunità-. Un Giro dell'Appennino al quale sono molto affezionata anche perché assieme al Trofeo Laigueglia di febbraio scorso assegnerà il Challenger Liguria giunto ormai alla sua ottava edizione. E naturalmente sarà l'occasione per valorizzare e riscoprire il nostro territorio". Tante le manifestazioni collaterali in occasione dell'Appennino tra le quali spicca nel Palazzo della Borsa di Genova la quarta edizione dell'Expò dell'Appennino.