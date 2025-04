Wec: vittoria della Ferrari a Imola con la 499P n.51

A Imola, la Ferrari ha conquistato il secondo successo consecutivo nel campionato Wec 2025 con la vittoria della 499P numero 51 condotta in gara da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Scattati dalla pole position sono saliti sul gradino più alto del podio, precedendo la Bmw numero 20 e la Alpine numero 36, terza. Quarto posto per la Ferrari numero 83 del team privato AF Corse, mentre l'altra Ferrari ufficiale, la n.50 condotta Antonio Fuoco-Nicklas Nielsen-Miguel Molina ha chiuso al 15/o posto. Sale a quota cinque il numero delle vittorie assolute registrate dalla 499P nel FIA WEC: i due successi della stagione in corso - a Qatar vinsero Fuoco, Molina e Nielsen - si aggiungono a quelli alla 24 Ore di Le Mans 2023 e 2024, rispettivamente con gli equipaggi numero 51 e 50. La vettura del team privato AF Corse aveva trionfato, invece, alla Lone Star Le Mans 2024.