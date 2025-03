Tennis, Wawrinka incanta alla Napoli Tennis Cup: oggi i quarti contro Darderi

Stan Wawrinka illumina la Napoli Tennis Cup, il challenger 125 dell'Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Il fuoriclasse svizzero dà spettacolo per un'ora e trequarti sul campo centrale "Carlo d'Avalos", batte il croato Borna Coric 6-3 6-2 e vola ai quarti di finale. Una prova di forza assoluta di Wawrinka, che oggi compie 40 anni, capace di dominare un avversario in grande condizione, reduce dal successo negli ultimi tre tornei challenger disputati e che nel 2018 è arrivato fino alla 12esima posizione del ranking. L'elvetico, con il suo bellissimo rovescio a una mano, ha comandato l'incontro senza difficoltà dall'inizio alla fine. Oggi affronterà Luciano Darderi, per quella che ha il sapore di una finale anticipata, nel match più atteso della terzultima giornata della Napoli Tennis Cup, che si annuncia già sold out.