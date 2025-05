Volley: Test match Novara, i roster aggiornati di Italia e Germania

Rispetto a quanto comunicato ieri, per il primo Bper Test Match tra Italia e Germania, in programma questa sera alle ore 20 presso il Pala Igor di Novara, la quattordicesima atleta azzurra sarà Martina Armini. Il libero classe 2002 prenderà infatti il posto di Eleonora Fersino, ferma ai box in via precauzionale a causa di un problema alla schiena.