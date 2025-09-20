Volley: Supercoppa femminile 18/10 a PalaTrieste, aperta biglietteria

La Supercoppa Fineco apre le sue porte a tutti gli appassionati dei Campionati di Serie A. Sabato 18 ottobre, dalle 17.30 al PalaTrieste, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano si sfideranno per il primo trofeo della stagione nell'evento organizzato dalla Lega Volley Femminile in collaborazione e coorganizzazione con il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia. Da oggi, sabato 20 settembre, apre ufficialmente la biglietteria per assistere al big match, dove si affronteranno sei campionesse mondiali e alcune tra le stelle più brillanti del volley internazionale.