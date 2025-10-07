Volley, Serie A1 femminile: Conegliano batte in rimonta Busto Arsizio 2-3

Vittoria in rimonta all'esordio per la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Alla e-work Arena di Busto Arsizio contro le padrone di casa della Eurotek Laica Uyba, nella prima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, le venete vanno sotto di due set, ma poi riescono a risalire la china e vincono al tie-break 2-3. Questi i parziali: 25-19, 25-23, 19-25, 15-25, 9-15. Top scorer per le campionesse d'Italia in carica la solita Isabelle Haak con 34 punti. Non basta alle ragazze allenate da Enrico Barbolini la prova da incorniciare di Josephine Obossa, che mette a terra 32 punti.
Commenti (0)