Volley, Sangiuliano: "Siamo nella nostra Golden Age, godiamocela"

08 Set 2025 - 15:29
"L'oro del 2002 ha dato inizio a questa cavalcata incredibile, perché la nostra è sempre stata una nazionale vincente. Ora è diventato un affare nazionale: un'intera nazione si è fermata per vedere la partita, ne parlavano tutti e questo è il risultato di un grandissimo lavoro cominciato tanti anni e che ora sta raccogliendo i frutti sperati. Stiamo dominando anche con le nostre nazionali giovanili, in tutte le categorie. La nostra pallavolo sta bene, siamo nella nostra Golden Age ed è bello continuare a godersela". Così Rachele Sangiuliano, ex pallavolista e campionessa del mondo nel 2002, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul titolo iridato conquistato dalle azzurre di Velasco in Thailandia. 

