Volley, Nazionale uomini: in Val di Fiemme e Padova doppia sfida Italia-Iran

Tutto è pronto in Val di Fiemme per la prima uscita italiana della Nazionale maschile di volley, in programma domani alle ore 16 al Palazzetto dello Sport Árpád Weisz contro l'Iran. Gli azzurri, reduci dalla prima uscita stagionale a Monaco di Baviera, dove hanno battuto lo scorso 25 maggio i padroni di casa della Germania per 3-1, giocheranno nella 'Casa del Volley' un'amichevole internazionale contro l'Iran, allenata dal tecnico italiano Roberto Piazza passato sulla panchina della nazionale asiatica dopo gli anni trascorsi con l'Olanda. Per il tecnico azzurro si tratterà di una buona occasione per testare lo stato di forma della squadra dopo le prime settimane di lavoro in vista dell'intensa stagione 2025 che come noto, comincerà con la trasferta canadese per il primo impegno di Volleyball Nations League (11-15 giugno, Québec City), proseguirà poi dal 25 al 29 giugno a Chicago (USA), per poi concludersi con la terza e ultima settimana, dal 16 al 20 luglio, a Lubiana (Slovenia) prima delle eventuali Finals in programma a Ningbo, Cina, dal 30 luglio al 3 agosto. Tornando alla doppia sfida con l'Iran, il secondo impegno in Italia dopo Cavalese, sarà il BPER Test Match 'Memorial Pasinato', in programma sabato 31 maggio alle ore 18.30 alla Kioene Arena di Padova.