Equitazione: seconda tappa campionato regionale Sef a Frosinone

Si svolgerà domenica 1 giugno presso il centro Fiere Crispino Frosinone la seconda tappa del Campionato Regionale Sef-Italia Lazio 2025 di Barrel Racing e Pole Bending appartenente al circuito Ibra Italia con l'organizzazione curata direttamente dalla Ibra Italia in una location accessibile a tutti in modo particolare con attenzione ai diversamente abili che amano questo sport. Inizio gare ore 12.00 con la categoria "open " del Pole Bending a seguire tutte le categorie del Barrel Racing. Un appuntamento da non perdere tra gare - sport - passione per il cavallo il divertimento e del buon cibo.