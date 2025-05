Internazionali d'Italia 2026: già venduti 2000 biglietti per la finale

È iniziata nel migliore dei modi la vendita dei biglietti per gli Internazionali d'Italia di tennis 2026 sulla scia del successo dell'edizione appena conclusa. In appena tre giorni e mezzo di vendita libera dei biglietti quasi un quarto dei tagliandi disponibili sul Centrale per le finali 2026, previste per domenica 17 maggio, è già stato venduto. I dati aggiornati rivelano che sono stati già staccati 2.047 tagliandi su un totale di 8.347, al netto degli abbonamenti, dei posti riservati agli sponsor e alla corporate hospitality, alle tribune giocatori, ai posti per le autorità e la stampa.