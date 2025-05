Europei di nuoto di fondo: Paltrinieri 5° nella 3 km knockout

Gregorio Paltrinieri è arrivato 5° nella gara 3 km knockout agli Europei di nuoto di fondo, in corso a Stari Grad (Croazia). Dopo l'oro nella 5km e la quarta piazza nella 10 km di mercoledì scorso, il campione azzurro ha brillato meno nella prova che propone un format particolare: tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri, all'ultimo dei quali sono ammessi solo i dieci migliori per la caccia al podio. Per l'Italia era presente anche Davide Marchello e Matteo Diodato, oltre a Paltrinieri, che è stato il più veloce nella prima frazione e anche nella seconda. Insieme con gli altri due azzurri ha disputato la 'finale', dove però ha avuto la meglio il campione ungherese Kristof Rasovszky, oro olimpico e già oro nella 10km in questi Europei. Alle sue spalle il francese Logan Fontaine, argento, e un altro magiaro, David Betlehem.