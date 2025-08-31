Volley, Mondiali U21: Italia d'argento, l'Iran vince in finale 3-1

Ottimo il percorso degli azzurrini del DT Vincenzo Fanizza in questo Mondiale (nove partite, otto vittorie): l'Italia ha infatti chiuso la fase a gironi al comando della Pool D (cinque vittorie, 15 punti) - importanti i successi contro Ucraina e Francia nella prima e nella seconda uscita - per poi superare brillantemente gli ottavi di finale contro la Corea del Sud, i quarti contro Cuba e confermarsi in semifinale sulla Repubblica Ceca, superata con un netto 3-0 (25-20, 25-22, 25-18). La striscia di vittoria per Magliano e compagni si è interrotta dunque in Finale contro l'Iran. Dopo un ottimo primo set dell'Italia la formazione iraniana è stata brava a ritrovare subito la parità, per poi piazzare l'allungo decisivo nei successivi parziali, capovolgendo del tutto le sorti del match.