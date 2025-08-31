Logo SportMediaset
Volley, Mondiali U21: Italia d'argento, l'Iran vince in finale 3-1

31 Ago 2025 - 16:31

È medaglia d'argento. Si è chiuso al secondo posto il percorso della nazionale Under 21 maschile di volley ai Campionati del mondo di Jiangmen, in Cina. Questo pomeriggio l'Italia di Vincenzo Fanizza è stata infatti superata 1-3 (25-15, 18-25, 22-25, 14-25) dall'Iran nell'ultimo atto della rassegna iridata di categoria, chiudendo dunque la manifestazione con una preziosa medaglia d'argento. Per l'Italia si tratta della quarta medaglia (nove in totale) ottenuta nelle ultime quattro edizioni dei Campionati del Mondo di categoria, dopo l'argento del 2019 a Manama (Barhein), l'oro di Cagliari nel 2021 e l'argento ottenuto sempre a Manama nel 2023. Un nuovo e importante risultato per tutto il movimento, un argento che sa di oro e che conferma ancora una volta l'ottimo stato di salute della pallavolo giovanile italiana, strizzando l'occhio al futuro.

Ottimo il percorso degli azzurrini del DT Vincenzo Fanizza in questo Mondiale (nove partite, otto vittorie): l'Italia ha infatti chiuso la fase a gironi al comando della Pool D (cinque vittorie, 15 punti) - importanti i successi contro Ucraina e Francia nella prima e nella seconda uscita - per poi superare brillantemente gli ottavi di finale contro la Corea del Sud, i quarti contro Cuba e confermarsi in semifinale sulla Repubblica Ceca, superata con un netto 3-0 (25-20, 25-22, 25-18). La striscia di vittoria per Magliano e compagni si è interrotta dunque in Finale contro l'Iran. Dopo un ottimo primo set dell'Italia la formazione iraniana è stata brava a ritrovare subito la parità, per poi piazzare l'allungo decisivo nei successivi parziali, capovolgendo del tutto le sorti del match.

Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo sono stati gli Stati Uniti, usciti vincitori con il risultato di 3-0 (25-20, 25-19, 25-18) sulla Repubblica Ceca nella finale terzo e quarto posto.

