Volle, Mondiali femminili: Azzurre preparano sfida quarti contro Polonia

Inizia la preparazione delle azzurre del volley in vista del quarto di finale mondiale in programma mercoledì 3 settembre alle 15.30 italiane al PalaHuamark di Bangkok con la Polonia. Questo pomeriggio capitan Danesi e compagne hanno svolto una sessione di allenamento in sala pesi presso il centro di allenamento nella capitale thailandese e da domani torneranno in campo per preparare la sfida con le polacche. Intanto nell'ottavo di finale disputato alle ore 12 italiane, la Francia ha battuto la Cina 1-3 (20-25; 25-27; 25-22; 20-25) staccando il pass per i quarti di finale contro la vincente di Brasile-Repubblica Dominicana.