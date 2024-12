Volley, Mondiale club donne: in semifinale sarà derby Conegliano-Milano

Alla fine, lo scenario più probabile dopo i risultati della seconda giornata del Mondiale per Club si è avverato: il derby italiano tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano si giocherà in semifinale. Domani, sabato 21 dicembre alle ore 12.30 in diretta Dazn e Vbtv, trevigiane e meneghine si sfideranno per la quarta volta in stagione (3-0 il bilancio in favore di Conegliano, considerando oltre alla Supercoppa e alla sfida di campionato anche il match di pre-season in Courmayeur Cup) per guadagnarsi la possibilità di competere per il titolo di Campione del Mondo nella finale in programma domenica alle 12.30 contro una tra le brasiliane del Dentil Praia e le padrone di casa del Tianjin (domani alle 8 la loro semifinale).