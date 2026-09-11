Tennis: Fondazione Sinner con Unicef per garanzia istruzione a 100mila bambini

La Fondazione Jannik Sinner e l'Unicef Italia hanno firmato un accordo biennale di collaborazione per sostenere il diritto all'istruzione di quasi 100.000 bambine e bambini che vivono in contesti di crisi umanitarie e conflitti. La partnership nasce dalla visione comune della Fondazione Jannik Sinner e dell'Unicef secondo la quale l'istruzione può cambiare la vita di bambini e bambine: dando loro strumenti adeguati e garantendo le giuste opportunità, ogni bambino e bambina ovunque nel mondo può sviluppare le competenze necessarie per costruirsi un futuro e sviluppare le proprie potenzialità. "L'istruzione è uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo e la bussola che orienta ogni giorno il nostro operato"- ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell'Unicef Italia. "Quando un'emergenza sconvolge la vita di un bambino, tutto cambia all'improvviso: la casa, le abitudini, i punti di riferimento. In quei momenti, tornare a imparare e ricevere un'istruzione significa ritrovare un senso di normalità, un luogo sicuro, protezione e sostegno. Ringrazio la Fondazione Jannik Sinner per aver scelto di essere al nostro fianco e di sostenere i programmi dell'Unicef per l'istruzione nelle emergenze. Insieme potremo aiutare tanti bambini vulnerabili a ritrovare ciò che una crisi ha interrotto".