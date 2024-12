Volley, il Mondiale per club comincia martedì: uomini con Civitanova e Trentino, donne con Conegliano e Milano

Dopo il sorteggio di ieri a Miami per il Mondiale per club di calcio del prossimo anno negli Usa, scendono in campo a contendersi il titolo iridato le migliori squadre della pallavolo internazionale. Martedì prossimo a Uberlandia, città dello stato brasiliano di Minas Gerais, comincerà il Mondiale per club maschile, che vedrà impegnati otto team, fra i quali due italiani, Lube Civitanova e Itas Trentino. La squadra marchigiana è stata inserita nel girone A con Praia Clube (Brasile), Foolad Sirjan Iranian (Iran) e Al Ahly (Egitto), mentre l'Itas se la vedrà con Sada Cruzeiro (Brasile), Ciudad Voley (Argentina) e Shahdab Yazd (Iran). Le prime due di ogni gruppo disputeranno le semifinali 'incrociate', la finale è in programma domenica 15. Da martedì 17 toccherà alle ragazze, il cui Mondiale si svolgerà in Cina, a Hangzhou, fino al 22 dicembre. Anche in questo caso saranno presenti due squadre italiane, ovvero le due eccellenze della Serie A: Prosecco Doc Conegliano e Numia Vero Milano. Le 'pantere' venete faranno parte del gruppo B assieme a Praia Clube (Brasile), Nec Red Rockets Kawasaki (Giappone) e Bank Ninh Binh (Vietnam), mentre Paola Egonu e compagne se la vedranno, nel girone A, con Gerdau Minas (Brasile), Tianjin Bohai Bank (Cina) e Zamalek (Egitto). La formula è la stessa del Mondiale dei maschi.