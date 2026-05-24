Volley: il ct Velasco convoca 17 azzurre per collegiali a Milano

24 Mag 2026 - 15:57
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La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova, che si chiude stasera, il ct, Julio Velasco, ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma presso il Centro Pavesi Fipav di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto il rompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Le convocate del 25 maggio: Sarah Luisa Fahr (Imoco Volley); Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Oghosasere Loveth Omoruyi (Mega Volley). Le convocate del 27 maggio: Merit Chinenyenwa Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Agil Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Gaia Giovannini (Mega Volley); Linda Manfredini (Volley Bergamo 1991); Dalila Marchesini (Altino); Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Stella Nervini (Chieri '76 Volleyball); Josephine Obossa (UYBA Volley); Francesca Scola (Volley Talmassons); Ilaria Spirito (Chieri '76 Volleyball); Alice Alexandra Tanase (Azzurra Volley Firenze).

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