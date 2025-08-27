Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Scherma, Mondiale paralimpico: prima da capo delegazione per Bebe Vio

27 Ago 2025 - 20:26

"Sarà il mio primo Mondiale da Capo delegazione. Un'emozione grandissima". Maglia azzurra e logo della Federscherma sul petto, pronta a rappresentare l'Italia per una volta non in pedana ma da team leader, Bebe Vio Grandis racconta così le sue sensazioni, speciali, in vista del Campionato del Mondo paralimpico di Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre in Corea del Sud.

Anche per una super-campionessa come lei, la trepidazione e l'entusiasmo sono difficili da contenere alla vigilia del suo debutto - che segue l'elezione in quota atleti nel Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone - alla guida della spedizione azzurra. Dopo due medaglie d'oro, una d'argento e tre di bronzo alle Paralimpiadi, dopo sei titoli mondiali, un secondo e un terzo posto nelle kermesse iridate, e dopo tantissimi altri podi a livello internazionale, Bebe sente il cuore che batte forte per un nuovo esordio. "Siamo pronti per la partenza. Fa molto strano leggere in convocazione questo ruolo: Capo delegazione. Ovviamente non ho smesso di fare scherma. Assolutamente! Sono solo in una fase di stop, alle prese con i soliti acciacchi. Ma sono emozionatissima all'idea di essere lì al fianco della mia squadra, e spero d'essere all'altezza offrendo tutto il mio supporto".

Un mix di giovani ed esperti caratterizza l'Italia della scherma paralimpica che, con 13 atleti in pedana, inaugurerà a Iksan il percorso di un nuovo quadriennio, quello che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028. "Per alcuni sarà il primo Mondiale. Parlavo proprio ieri con questi ragazzi e ragazze: percepire l'agitazione del loro debutto mi fa sentire più emozione di quella che proveranno loro. Quasi piango. Sarà molto bello - continua Bebe Vio Grandis -. Poi ci sono i nostri veterani, alcuni reduci da grandi risultati all'ultima Paralimpiade, altri vogliosi di riscattarsi per medaglie solo sfiorate a Parigi. Bisognerà andare lì a testa altissima, come solo loro sanno fare. Si sono allenati tutti tantissimo, hanno trascorso l'intera estate a lavorare per prepararsi, sono carichi. Sarà il primo Campionato del Mondo anche per i nostri nuovi CT, una triade pazzesca. Non vedo l'ora di vivere queste emozioni dall'altro lato della pedana, a fare il tifo per questa magnifica squadra: Una magnifica famiglia".

La Nazionale azzurra di scherma paralimpica, guidata dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, in Corea sarà in gara con Matteo Betti, Mattia Galvagno, Sofia Garnero, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Luca Platania, Leonardo Rigo e Loredana Trigilia. Dopo cinque edizioni - da Budapest 2013 a Terni 2023, passando per Eger 2015, Roma 2017 e Cheongju 2019 - per l'Italia della scherma in carrozzina sarà dunque il primo Mondiale senza Bebe in pedana. Ma niente paura, sarà sempre lì. Al fianco della squadra azzurra. Da Capo delegazione.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:12
Motociclismo, Rispoli su Harley-Davidson conquista titolo Super Hooligan
21:06
Us Open: un rivale in meno per Sinner, Draper costretto al ritiro
20:36
Tennis, US Open: Djokovic al terzo turno
20:26
Scherma, Mondiale paralimpico: prima da capo delegazione per Bebe Vio
19:40
Volley, il ct De Giorgi: "Ora la Polonia è l'avversario più temibile"