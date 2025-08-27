Scherma, Mondiale paralimpico: prima da capo delegazione per Bebe Vio

Anche per una super-campionessa come lei, la trepidazione e l'entusiasmo sono difficili da contenere alla vigilia del suo debutto - che segue l'elezione in quota atleti nel Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone - alla guida della spedizione azzurra. Dopo due medaglie d'oro, una d'argento e tre di bronzo alle Paralimpiadi, dopo sei titoli mondiali, un secondo e un terzo posto nelle kermesse iridate, e dopo tantissimi altri podi a livello internazionale, Bebe sente il cuore che batte forte per un nuovo esordio. "Siamo pronti per la partenza. Fa molto strano leggere in convocazione questo ruolo: Capo delegazione. Ovviamente non ho smesso di fare scherma. Assolutamente! Sono solo in una fase di stop, alle prese con i soliti acciacchi. Ma sono emozionatissima all'idea di essere lì al fianco della mia squadra, e spero d'essere all'altezza offrendo tutto il mio supporto".