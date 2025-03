Volley: Fipav, podcast 'Undernet' disponibile su Spotify e Youtube

C'è chi ha ereditato la passione per la pallavolo dalle generazioni precedenti e c'è chi, assieme alla passione, ha ereditato anche il talento. Questo è il filo conduttore degli incontri proposti dal nuovo format targato Fipav per andare a conoscere le nuove generazioni dei talenti tricolori. 'Undernet - I figli d'arte della pallavolo italiana' è un viaggio di sei puntate durante le quali verranno intervistati atleti e atlete che si stanno mettendo in luce e che vogliono farlo al di là del "peso" del cognome che portano sulle spalle. Undernet vuole essere un viaggio all'interno della quotidianità, della vita, delle esperienze passate e future dei giovani protagonisti che si raccontano a cuore aperto tra sogni con maglie di club e maglia azzurra. La conduzione del progetto editoriale è affidata a Fabrizio Monari, giornalista televisivo e radiofonico innamoratosi della pallavolo da bambino, sotto la volta del PalaPanini. 'Undernet - I figli d'arte della pallavolo italiana' sarà disponibile su Spotify e su Youtube. Dal 2 aprile, ogni mercoledì e fino al 7 maggio, verrà pubblicato un nuovo episodio. Tutti gli ospiti dell'edizione saranno annunciati settimanalmente sui canali social federali. La libreria dei podcast su Spotify della Federazione Italiana Pallavolo si arricchisce ulteriormente: dopo la pubblicazione de "La Strada per l'Oro-1990" dove viene raccontato il primo successo iridato della nazionale maschile, de "Il miracolo di Berlino - 2002" dove si celebra la nazionale italiana femminile campione del mondo nel 2002 e de "BV On The Road - Le voci del beach volley italiano", ultima produzione federale sul mondo della disciplina sulla sabbia, sarà presente anche il primo progetto dedicato ad una nuova generazione del mondo della pallavolo.