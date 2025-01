Volley femminile nel lutto: addio a Simonetta Avalle

Lutto nel mondo della pallavolo italiana. È morta all'età di 74 anni Simonetta Avalle, una delle più grandi figure simbolo del volley femminile italiano, il cui contributo ha segnato la storia della pallavolo. È una delle figure più importanti del volley romano e nazionale. Lo comunica la Fipav Lazio in un nota nella quale "si stringe attorno al fratello Gianni e a tutta la famiglia in questo momento di dolore, porgendo le più sentite condoglianze. Simonetta resterà sempre nel cuore di tutti noi, un esempio indelebile di passione, talento e amore per la pallavolo".