Volley, Egonu rimane a Milano: "Pronta per grandi traguardi"

Paola Egonu resta a Milano. Per la terza stagione consecutiva, l'opposto italiano si ripresenterà ai nastri di partenza della stagione 2025/2026 con i colori di Vero Volley. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione insieme alle mie compagne e alla società - le parole di Egonu - Quest'anno è stato davvero intenso e ci ha insegnato tanto sotto tutti i punti di vista. Sono certa che con la giusta determinazione e costanza sia in allenamento che in partita potremo raggiungere grandi obiettivi insieme. Forza Numia Vero Volley Milano, ci rivediamo presto!".