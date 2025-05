“Circles, il viaggio dei Giochi” sul palcoscenico del Teatro Carcano

Torna in scena “Circles, il viaggio dei Giochi”, l’apprezzatissimo spettacolo teatrale prodotto da Livigno per celebrare il “meno un anno” ai Giochi Olimpici del 2026, e presentato durante il febbraio scorso nella suggestiva location dell’Alpine Sky Theater, immersa nella natura della località. Un grande successo di critica e pubblico per l’opera ideata e scritta dall’autore Jacopo Pozzi e da Giulia Staccioli, founder e direttrice artistica dei Kataklò, che nell’autunno prossimo tornerà quindi in scena, questa volta a Milano, sul palcoscenico dello storico Teatro Carcano, uno dei luoghi più iconici della cultura meneghina.



Tre repliche, comprese tra il 14 e il 16 novembre 2025, più una quarta dedicata alle scuole, in programma per il mattino del 17 novembre, porteranno la narrativa Olimpica al grande pubblico milanese, in un periodo di grande attesa collettiva per i Giochi ormai alle porte. Il ritorno in scena non è solo un’ulteriore opportunità per immergersi nella magia del racconto e delle coreografie dei Kataklò: rappresenta anche un importante ponte tra Milano, il punto di riferimento dell’intera scena culturale italiana, e Livigno, host venue dei Giochi dove andranno in scena le discipline dello snowboard e del freestyle, con ben 26 medaglie in palio.



La definitiva consacrazione di uno spettacolo pensato per raccontare il rapporto tra la montagna, la comunità livignasca e lo sport a Cinque Cerchi, che sul palcoscenico del Carcano vivrà un nuovo, emozionante, momento di condivisione e racconto, all’alba dei Giochi più attesi della storia del nostro Paese.