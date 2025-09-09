Logo SportMediaset
Milano-Cortina: Malagò, 19/10 all'Onu per chiedere tregua olimpica

09 Set 2025 - 21:27
© IPA

© IPA

"Il prossimo 19 ottobre saremo all'Onu per parlare di Milano-Cortina e del rispetto della tregua olimpica. Speriamo che questo auspicio si concretizzi: sarebbe il più grande segnale che il nostro Paese può dare al mondo". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò nel corso dell'evento di presentazione della seconda edizione della Giornata dello sport italiano nel mondo. "Il ministro Abodi ha illustrato quello che è il calendario internazionale. Tagliamo il traguardo per primi e sentiamo il peso delle responsabilità", ha aggiunto. 

