F1, via alla prevendita per il GP di Monza 2026

Dopo il grande successo del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025, che ha segnato un nuovo record di presenze (369.041), da oggi è possibile acquistare i biglietti per la 97esima edizione che sarà in programma dal 4 al 6 settembre 2026 all’Autodromo Nazionale Monza. Ci sarà, inoltre, la possibilità di accedere alla promo Fidelity con uno sconto dell'8% per coloro che hanno acquistato un biglietto per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e/o per il Gran Premio d'Italia 2025. La promozione è valida fino al 22 settembre 2025. Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport che desiderano assicurarsi un posto in prima fila per il Gran Premio d’Italia 2026 e rivivere l’emozione della gara in un circuito leggendario come Monza.