Volley, Champions League donne: Novara ko contro il Fenerbahçe di Orro

04 Dic 2025 - 20:57

Si chiude con una sconfitta la settimana europea della squadre della Serie A1 Tigotà. Davanti al caldissimo pubblico del Pala Igor, l'Igor Gorgonzola Novara cede con il punteggio di 0-3 (23-25, 21-25 e 19-25) alle turche del Fenerbahçe Istanbul nella seconda giornata di Pool B della CEV Champions League. Dopo un inizio convincente da parte delle padrone di casa, le gialloblu entrano in partita grazie alla regia di Orro e danno vita ad un testa a testa che nel primo set si chiude 23-25. Equilibrata anche la seconda frazione, ma nel finale è ancora la squadra ospite, trascinata dalle solite Vargas, MVP con 20 punti, e Fedorovceva, 18, a sprintare nel finale per il 21-25. Sotto di 0-2 le padrone di casa, prive anche delle centrali Baijens e Squarcini e con Costantini titolare, non riescono a reggere il ritmo delle avversarie e si arrendono 19-25 senza mai contestare la frazione alle avversarie. I tre punti conquistati portano in testa alla Pool la squadra di coach Abbondanza, mentre per coach Bernardi non bastano i 17 punti di Tolok e gli 11 di Alsmeier. 

