Volley, Champions League donne: Novara ko contro il Fenerbahçe di Orro

Si chiude con una sconfitta la settimana europea della squadre della Serie A1 Tigotà. Davanti al caldissimo pubblico del Pala Igor, l'Igor Gorgonzola Novara cede con il punteggio di 0-3 (23-25, 21-25 e 19-25) alle turche del Fenerbahçe Istanbul nella seconda giornata di Pool B della CEV Champions League. Dopo un inizio convincente da parte delle padrone di casa, le gialloblu entrano in partita grazie alla regia di Orro e danno vita ad un testa a testa che nel primo set si chiude 23-25. Equilibrata anche la seconda frazione, ma nel finale è ancora la squadra ospite, trascinata dalle solite Vargas, MVP con 20 punti, e Fedorovceva, 18, a sprintare nel finale per il 21-25. Sotto di 0-2 le padrone di casa, prive anche delle centrali Baijens e Squarcini e con Costantini titolare, non riescono a reggere il ritmo delle avversarie e si arrendono 19-25 senza mai contestare la frazione alle avversarie. I tre punti conquistati portano in testa alla Pool la squadra di coach Abbondanza, mentre per coach Bernardi non bastano i 17 punti di Tolok e gli 11 di Alsmeier.