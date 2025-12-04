Scherma, Grand Prix sciabola: a Orleans 9 azzurre in tabellone principale

Sono nove le azzurre del CT Andrea Aquili qualificate per il tabellone principale di sabato nella gara femminile del Grand Prix di sciabola a Orleans, tappa del circuito d'élite FIE che prevede soltanto prove individuali a punteggio maggiorato. Era già ammessa alla giornata clou, essendo tra le "top 16" del ranking mondiale, Michela Battiston. Già dopo la fase a gironi hanno staccato il pass per sabato Mariella Viale, Chiara Mormile, Martina Criscio e Michela Landi. Grazie alle vittorie nei turni preliminari, poi, hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale anche Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Claudia Rotili e Maria Clementina Polli. Out, invece, nel match decisivo di giornata Rebecca Gargano, Eloisa Passaro e Carlotta Fusetti. Domani la seconda giornata di gare al GP francese. Spazio per la fase a gironi e il tabellone preliminare della competizione maschile. Già qualificati per il tabellone principale Luca Curatoli e Michele Gallo. In pedana fin dalla fase a gironi gli altri azzurri del Commissario tecnico Andrea Terenzio: Pietro Torre, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Matteo Neri, Giacomo Mignuzzi, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi, Lupo Veccia Scavalli, Cosimo Bertini e Marco Stigliano.