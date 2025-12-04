Logo SportMediaset

Nuoto, Europei vasca corta: Ceccon e Mora in finale 100dorso, fuori Martinenghi

04 Dic 2025 - 21:01

Thomas Ceccon e Lorenzo Mora si qualificano per la finale dei 100 dorso agli Europei di nuovo in vasca corta di Lublino. I due azzurri hanno ottenuto lo stesso tempo nelle die batterie, in 50"07. Meglio di loro hanno fatto l'inglese Oliver Morgan, il ceco Miroslav Knedla e il rumeno Denis Popescu tutto sotto i 50". Delusione nei 200 rana per Nicolò Martinenghi, fuori in semifinale con il nono tempo complessivo in 2'04"46. Si qualifica per la finale con il settimo posto Gabriele Mancini in 2'04"30. 

