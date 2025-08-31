Softball, Saronno vince la Coppa delle Coppe

Nella parte bassa del terzo inning sono stati realizzati i punti decisivi. Con due eliminati Fabrizia Marrone che ha conquistato la prima base dopo essere stata colpita dalla lanciatrice, il singolo di Alessandra Rotondo che ha spostato il corridore in seconda, le basi si sono riempite alla rinuncia da parte delle olandesi di far battere Mc Kenzie Barbara. Il successivo singolo di Sofia Fabbian ha spinto Marrone e Rotondo a punto.