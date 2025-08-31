Logo SportMediaset
Softball, Saronno vince la Coppa delle Coppe

31 Ago 2025 - 20:36

La Inox Team Saronno ha vinto la Coppa delle Coppe, manifestazione per club organizzata dalla WBSC Europe Softball, in collaborazione con la società Pharaons Baseball Softball e disputata dal 25 al 30 agosto ad Evry, nel distretto di Parigi.

La formazione diretta dal tecnico venezuelano Willy Pino Solano, è riuscita a bissare il successo del 2022, al culmine di una settimana quasi perfetta la cui vittoria è stata la ciliegina sulla torta, che ha ripagato tutti i sacrifici ed i tanti episodi sfortunati accaduti durante la stagione.

La vittoria per la formazione saronnese è arrivata sabato sera, al termine del bellissimo incontro disputato in terra francese contro la compagine olandese del Roef Dames 1.

Nella parte bassa del terzo inning sono stati realizzati i punti decisivi. Con due eliminati Fabrizia Marrone che ha conquistato la prima base dopo essere stata colpita dalla lanciatrice, il singolo di Alessandra Rotondo che ha spostato il corridore in seconda, le basi si sono riempite alla rinuncia da parte delle olandesi di far battere Mc Kenzie Barbara. Il successivo singolo di Sofia Fabbian ha spinto Marrone e Rotondo a punto.

La Inox Team ha costruito la sua vittoria in difesa, la lanciatrice Lizzy Avery ha concesso una sola valida alle avversarie, ha chiuso con lanci 94 e 5 strike out.

Il match è finito nella parte alta del 7° inning, al culmine di una settimana di condivisione e di amalgama di un gruppo che ha saputo unire le proprie anime. Su tutte quella del presidente Massimo Rotondo. 

